Palasport di Capoterra gremito di spettatori per il primo Trofeo di Danza Sportiva della nuova stagione. Alla manifestazione, denominata “Trofeo Sant’Efisio”, hanno partecipato oltre 20 società provenienti da tutta la Sardegna, con esibizioni di circa 400 ballerini di tutte le età. Importante la cornice di pubblico che ha assistito alla manifestazione, erano qualche centinaio gli spettatori nelle varie fasi della gara in attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni sanitarie: sanificazioni e distanziamento con la capienza ridotta al 60 per cento della capacità massima consentita dall’impianto. Grande festa quindi e tanto entusiasmo per il primo appuntamento della stagione in presenza, una speranza per la prossima ripartenza degli eventi sportivi. Soddisfatti anche gli organizzatori: “La competizione si è svolta nel pieno rispetto degli orari previsti, pur avendo riscontrato diverse difficoltà a causa del maltempo che ha colpito la Sardegna”, ha spiegato il responsabile regionale e coordinatore nazionale Msp Italia della Danza Sportiva Damaso Petroni. “Abbiamo infatti registrato qualche ritardo sull’arrivo al palazzetto dei partecipanti e anche dello staff giudicante. Per il resto la manifestazione è stata un successo. Tutte le società si sono contraddistinte nelle varie discipline e categorie. La più grande soddisfazione comunque è quella di aver potuto riprendere la stagione sportiva con le competizioni in presenza. Adesso possiamo prepararci al prossimo appuntamento”. Msp che infatti organizza il Trofeo Liberty che si svolgerà nel palazzetto dello sport di Cagliari in via Rockefeller il 18 e 19 dicembre.

