Ritorna, domenica ad Arborea, l’appuntamento con la grande boxe. Negli spazi dell’Horse Country Resort&Congress, dalle 19, si svolgerà la sesta edizione del “Sunday Night of Boxing”, torneo diventato punto di riferimento del pugilato isolano, organizzato dalla palestra oristanese Corner Gym Boxe e dal suo tecnico Marcello Loi.

Il programma. La serata, in questa edizione, sarà divisa in due parti: la prima dedicata al pugilato dilettantistico, con 10 incontri tra i migliori interpreti pugilistici isolani, mentre nella seconda parte spazio al pugilato professionistico, con l’esordio a torso nudo del pugile sardo-rumeno, della Corner Gym Boxe, Sorin Claudiu Lacatus, opposto al britannico Michael Aristide, 35 anni, in un incontro ordinario dei pesi Welter (67Kg, categoria intermedia).

L’esordio. Sorin Claudiu Lacatus, 34 anni, tenta così il salto nei professionisti, in un match sulla distanza delle sei riprese da 3 minuti ciascuna, dopo aver disputato una buona carriera dilettantistica, che lo ha visto vincere per due volte il titolo regionale e sempre ben figurare sui ring isolani. Arrivato in Sardegna nel 2006, ha esordito sul ring nel 2015, vincendo al suo esordio. Ora lo sbarco tra i professionisti, contro il britannico Aristide.

