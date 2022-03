Sono sei i recuperi in programma domani (ore 16) dall’Eccellenza alla Prima categoria. Per il massimo campionato regionale, a Sassari si affrontano Li Punti e Ferrini Cagliari. I padroni di casa sono a caccia di punti pesanti per lasciare la zona retrocessione e portarsi in zona playout. Con i tre punti scavalcherebbero il Guspini, ora quartultimo. La squadra di Cosimo Salis intende anche riscattare la sconfitta di La Maddalena. Serve la vittoria pure ai cagliaritani che consentirebbe di avvicinarsi al terzo posto e, soprattutto, di mantenere acceso il sogno del salto diretto di categoria. I blucerchiati sono reduci dal successo contro l'Idolo.

In Promozione si giocano, alle 16, Porto Torres-Lanteri e San Teodoro-Porto Cervo per il girone C e, alle 18.30, Samugheo-Bonorva per il gruppo B. In Prima categoria, Pula-Cus Cagliari (girone A) e Villagrande-Ulassai (B).

© Riproduzione riservata