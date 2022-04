Domani, alle 15, va in scena la 29ª giornata del campionato di Serie D (girone G). Delicatissimo il derby tra Carbonia e Arzachena.

Derby cruciale. I minerari, reduci da due sconfitte, cercano punti pesanti per la salvezza. Mentre la squadra di Nappi, con alle spalle cinque risultati utili, vuole l’intera posta per assicurarsi i playoff. La Torres è attesa sul campo della Vis Artena con l’obiettivo di salvaguardare la seconda posizione. Cerca riscatto il Muravera dopo la brutta prestazione col Monterotondo. I sarrabesi ospitano la Nuova Florida, terza della classe. A Sassari testa coda tra la cenerentola Latte Dolce e la capolista Giugliano. I ragazzi di Giorico sognano l’impresa. Rinviata al 27 aprile, causa Covid, Atletico Uri-Lanusei. Intanto la 31esima, 32esima, 33esima e 34esima giornata slittano rispettivamente all’8, 11, 15 e 22 maggio.

L’Eccellenza. In Eccellenza si gioca sabato (ore 16) la 31esima giornata. Riflettori puntati sulla sfida al vertice Taloro-Ilvamaddalena. L’Ossese è attesa dal Sant’Elena. A Castiadas arriva la Ferrini Cagliari. La Nuorese gioca a Olbia contro il Porto Rotondo. Le altre Arbus-Bosa, Asseminese-Guspini (a Capoterra), Idolo-Ghilarza, Li Punti-Budoni e Villacidrese-Monastir.

Promozione. In programma sempre sabato (ore 16) la 24esima giornata del campionato di Promozione. Il tabellone propone Andromeda-Fermassenti, Atletico Cagliari-Gonnosfanadiga, Atletco Narcao-Orrolese, La Palma-Cortoghiana, Monteponi-Quartu 2000, Villamassargia-Sigma e Villasimius-Selargius.

Sempre sabato si giocano i recuperi: Fonni-Tortolì (ore 17), Sadali-Bonorva (16) e Tonara Tharros (15:30) il per il girone B di Promozione e Valledoria-Calangianus (16) per il girone C. Domani, alle 17.30, Macomerese-Seulo (girone B).

