Domani si giocano sette anticipi del campionato di Promozione. Nel girone, A la capolista Villasimius, alle 15, riceve il La Palma. La squadra di Antonio Prastaro, che ha un vantaggio di dodici punti sul Castiadas, secondo, cerca altri punti per completare l’opera chiamata Eccellenza. Momento complicato per gli ospiti, scivolati in piena zona retrocessione.

In campo (ore 15) anche il Castiadas, atteso sul difficile campo di un Cortoghiana a caccia di punti salvezza. In programma, sempre alle 15, lo scontro salvezza tra Asseminese e Andromeda, rispettivamente penultima e ultima in classifica.

Nel girone B, alle 15.30 si affrontano Santa Giusta e Paulese con in palio punti salvezza. Alle 16 l’Abbasanta ospita il fanalino di coda Tonara, reduce da ottime prestazioni con Arborea e Tonara.

Nel girone C, alle 15, lo Stintino, terza forza, fa visita al Porto Torres che occupa il centro della classifica. In scena, con lo stesso orario, pure Bonorva-Macomerese, nell’ordine quarta e quinta. Formazioni che hanno probabilmente già per il treno per la prima piazza.

© Riproduzione riservata