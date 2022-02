Domani in campo due formazioni sarde in Serie D (girone G). In programma, con fischio d’inizio alle 14.30, i recuperi Vis Artena-Muravera (tredicesima giornata) e Nuova Florida-Latte Dolce (sedicesima giornata). La squadra di Francesco Loi cerca riscatto dopo la sconfitta nel derby col Lanusei. Battuta d’arresto arrivata dopo due vittorie. Solo in un’occasione i gialloblù sono riusciti a conquistare tre successi consecutivi (nella prima parte di ottobre scorso). Non sarà sicuramente semplice con i laziali in gran salute. Si presentano con alle spalle tre vittorie consecutive. Domenica scorsa hanno affondato (0-5) l’Uri e nella precedente giornata battuto (3-1) il Carbonia. Mancosu e compagni proveranno a fermarli.

In campo anche il Latte Dolce di Pierluigi Scotto che non vince dal 6 novembre scorso. Sono trascorse ben nove gare. Un momento difficile in termini di risultati con la classifica che inizia a preoccupare. La Nuova Florida è la terza forza del torneo ma negli ultimi due impegni ha conquistato un solo punto. Servirà un'impresa. Domani al Tino Carta di Oristano si gioca anche la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Ossese e Castiadas. Fischio d’inizio alle 15.30.

