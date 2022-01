Lo stop della Serie D è finito e per quattro sarde su sette è giunto il momento del ritorno in campo. Domani pomeriggio si giocano Atletico Uri-Torres, Gladiator-Carbonia e Lanusei-Cassino (quest'ultima alle 14, le altre due alle 14.30), per la diciassettesima giornata del Girone G (ultima di andata). Rinviate invece Aprilia-Muravera e l'altro derby, Latte Dolce-Arzachena, per dei positivi nei gruppi squadra delle due formazioni che avrebbero giocato in trasferta.

La prima volta. A Lanusei è l'ora del debutto di Oberdan Biagioni, che ha sostituito l'esonerato Stefano Campolo alla vigilia di Natale. Per il nuovo allenatore c'è subito una partita fondamentale in chiave salvezza: il Cassino è a +5 ed è la prima squadra fuori dalla zona playout. C'è attesa per vedere l'esordio del tecnico, che ha chiesto alla squadra una netta inversione di rotta e ripartirà dalla difesa a quattro. Gli ogliastrini sono al completo: hanno avuto qualche contagiato nelle scorse settimane, ma sono tutti guariti e cercano una vittoria che manca dal 21 novembre.

Derby. Atletico Uri-Torres vede in campo la rivelazione delle sarde nella prima parte di stagione e l'isolana più in alto in classifica. Si gioca a Usini, con la squadra di Massimiliano Paba che proverà a interrompere la serie negativa di tre sconfitte consecutive. I sassaresi invece possono andare a -5 dal Giugliano, che domani non giocherà col Cynthialbalonga perché ha avuto dei positivi: mercoledì la formazione di Greco avrà il recupero in casa dell'Afragolese, prima dello scontro diretto in Campania con la capolista del 30 gennaio.

Rilancio salvezza. Il Carbonia è ultimo con 7 punti (penalizzazione inclusa) e a -5 dagli avversari di domani che sono terzultimi, ma guarda al 2022 con ottimismo. Questo sia perché ha risolto finalmente la questione stadio, tornando allo "Zoboli", sia perché ha sfruttato la lunga sosta per qualche innesto (domani possono debuttare Altieri e Pitto) e infine perché sono guariti i vari positivi di inizio anno. Per David Suazo arrivano tre trasferte in una settimana: dopo il Gladiator mercoledì il recupero con la Vis Artena, il 30 gennaio il derby col Latte Dolce. Tre partite dove fare punti salvezza.

