Sarà un sabato di sfide da non sbagliare per le sarde di Serie A2. Il 360 GG, consolidata la seconda posizione, prosegue l'inseguimento alla capolista Saviatesta Mantova, distante tre lunghezze. I bianconeri di Diego Podda affrontano domani in trasferta il Saints Pagnano. Al PalaConi si gioca invece il derby tra la Leonardo e la Monastri Kosmoto. Per i cagliaritani si tratta dell'occasione di allungare ancora sulla zona playout e avvicinarsi a quella playoff, mentre il Monastir cerca i primi punti della stagione. Al PalaKopron il Città di Sestu non può permettersi errori nel delicato scontro salvezza contro l'Alto Vicentino.

Serie B. Il recupero del derby di mercoledì è andato alla Mediterranea, che ha battuto 4-2 in trasferta la Jasnagora. Entrambe giocheranno domani in trasferta due gare fondamentali per mantenere la categoria: la Med contro il Val D'Lans penultimo, la Jasna contro il Leon terzultimo. Match casalinghi per il C'è Chi Ciak, che attende a Serramanna la capolista Domus Bresso, e il Sardinia Futsal, che riceve al PalaMonteAcuto il fanalino di coda Bergamo. Nel girone E, il Domus Chia ospita lo Sporting Hornets.

Femminile. In Serie A, trasferta che sa già di playout per l'Athena Sassari contro il Kick Off. In A2 femminile, la Mediterranea seconda attende al PalaConi la BRC1996, mentre la Jasnagora terza vola in Toscana contro il San Giovanni. Nel girone A, l'Arzachena riceve il Città di Thiene, mentre il Cus Cagliari gioca domani sera contro la Polisportiva 1980. Gara importante in chiave salvezza per il Santu Predu sul campo del Bagnolo.

