Dopo un lungo stop riprendono in campionati di tennistavolo, con quattro partite domani e una domenica sera. E tanto per gradire c’è subito il derby Marcozzi-Norbello. Tornano in scena le medagliate degli europei under 21 di Spa, in Belgio che giocano in A1 femminile con Quattro Mori e Norbello. Andreea Dragoman, oro nel doppio misto e bronzo nel singolo, Tijiana Jokic, argento nel doppio, Tatiana Kukulkova, bronzo nel doppio.

A1 MASCHILE. Domani al Palatennistavolo, con inizio alle 19, il derby tra Marcozzi e Norbello, che causa le rispettive classifiche assume un significato molto forte. La Marcozzi con due vittorie occupa il quarto posto grazie anche al rendimento del russo Ivonin e dell’ex Campos. Il Norbello è ultimo, zero punti e quattro sconfitte. Non bastano le performance dell’altro ex, Diogo Carvalho, mancano all’appello i punti dei due russi Tarutin e Mokropolov, ancora a secco. Per chi sarà schierato è il momento di cambiare il corso della stagione.

A1 FEMMINILE. Due trasferte con alto indice di difficoltà. Domani il Norbello gioca a Bagnolo San Vito contro la Bagnolese, prima in classifica, ma arriva nel mantovano con il terzo posto in tasca e due vittorie consecutive. Anche il Quattro Mori ha poco da rilassarsi, domenica sera contro la corazzata Castelgoffredo, l’altra capolista. Ma non parte rassegnato.

A2 MASCHILE. Per il TT Sassari è il momento di puntare alla prima vittoria. L’occasione è offerta dal match interno di sabato nella Palestra della Scuola Media n. 2, contro l’Ausonia Enna. La squadra siciliana è infatti ultima in classifica con quattro sconfitte.

Al Palatennistavolo, prima del derby di A1, la Marcozzi “B” trova sulla sua strada il Torre del Greco degli ex Oyetayo e Sabatino. Sono appaiate al terzo posto, si gioca per restare sulla scia delle prime.

