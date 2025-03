È partito il conto alla rovescia per il derby del girone D di Seconda Categoria tra Marrubiu e Sant’Anna. Domani, a partire dalle 16, il match. A causa dell’indisponibilità del campo comunale marrubiese, la sfida si disputerà sul terreno di gioco di San Nicolò Arcidano. All’andata fini 0-6 per il Marrubiu, con le reti segnate da Selis (tripletta), Loi (doppietta) e Casula. L’undici allenato da Salvatore Fadda è reduce dalla sconfitta nel recupero infrasettimanale contro Sardara (3-1), arrivata dopo aver vinto sul campo del Sini-Masullas (0-3) nell’ultimo turno in programma, e occupa la settima posizione in classifica, a quota 31 punti (10 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte). Il Sant’Anna, invece, domenica scorsa ha subito una sconfitta casalinga, sempre contro il Sardara (1-2), e occupa l’ultima posizione nel girone, con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 18 sconfitte).

