Il ricco e intenso weekend lungo della pallamano è già iniziato, col torneo sassarese che ha sancito il debutto sportivo, con sconfitta, della Raimond femminile e sta offrendo un interessante anteprima dell’A2. Da non dimenticare, però, i campionati maschili, che vedono Raimond e Verdeazzurro impegnate in due sfide importantissime.

Il programma. L’evento clou del fine settimana sarà indubbiamente il big match di A Gold tra Conversano e Raimond Sassari, che alle 19 di domani vedrà una contro l’altra due delle più quotate candidate per il titolo. Una sfida a cui entrambe arrivano a quota sei punti, ma se i turritani sono imbattuti e con una partita da recuperare, i pugliesi hanno appena fatto i conti col primo stop stagionale, il 28-23 incassato sul parquet del Brixen. Le aspettative sono altissime e l’obiettivo è la vittoria, per lanciare un segnale forte alle avversarie e non perdere punti preziosi in uno scontro diretto.

Occhi puntati anche sull’A2 maschile, con la Verdeazzurro che farà gli onori di casa col Camerano. Cherosu e compagni, dopo la bella vittoria in trasferta col Modena, alle 16.30 di domani ospiteranno al PalaSantoru la vice capolista Camerano, che ha due punti di vantaggio sui sassaresi, sesti a braccetto col Parma.

Torneo. Il Primo Torneo Internazionale Handball Cup in Rosa è un quadrangolare tra Handball Sassari, Città del Redentore, Skp Bratislava e le siciliane dell’Aretusa Mattroina. Le prime due partite, giocate ieri al Palazzetto di Usini, sono state il derby sardo Sassari-Città del Redentore, vinto dalle nuoresi per 24-32 (14-13), e Aretusa Mattroina-Bratislava, in cui si sono imposte le slovacche per 19-32 (10-15). Da oggi ci si sposterà al PalaSantoru di Sassari, dove le nuoresi sfideranno le slovacche (19) e le sassaresi si misureranno con le siciliane (21). Domani, si chiuderà con Handball Sassari-Bratislava (10) e Aretusa Mattroina-Città del Redentore e poi, alle 13.30, spazio alle premiazioni.

