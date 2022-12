La stagione dei motori continua con altre due attese manifestazioni: l’Ogliastra Formula Challenge e Rally for All.

Rally for All. La terza edizione di Rally for All - Brividi a 5 sensi, organizzata da Rally Arena Group e Team Autoservice Sport, si svolgerà a Ittiri domani e domenica con l’obiettivo di avvicinare le persone, normodotate e non, al mondo dei mondo dei rally, delle auto e ai temi dell’educazione stradale.

Promuovere l’inclusione è fondamentale nella vita e nello sport, motorsport compreso, e gli organizzatori non perderanno l’occasione di dimostrarlo. E oltre a un approfondimento sul confronto tra guida per normodotati e persone con disabilità, anche quest’anno i ragazzi disabili potranno sperimentare il brivido della velocità come passeggeri, in sicurezza, compiendo un giro di pista alla Ittiri Arena a bordo di un’auto da corsa. Il tutto sarà organizzato come un vero e proprio rally, con tanto di cronometristi, per rendere l’esperienza il più simile possibile a una vera gara. Previsti anche dei laboratori a cura di Campagna Amica.

Al Teatro Comunale di Ittiri, alle 16 di domani, si svolgerà invece il convegno sul motorsport, moderato da Mauro Furlanetto e Tommy Rossi, a cui parteciperanno, in presenza o in videoconferenza, ospiti di livello, tra cui lo staff del Rally Italia Sardegna e piloti e navigatori come Paolo Andreucci, Julien Ingrassia, Vittorio Musselli, Alessandro Cadei, Anna Andreussi, Umberto Scandola, Guido D’amore, Rachele Somaschini, Valentino Ledda, Carlo Cassina, Stefano Pudda Andrea Navarra, Andrea Crugnola, Enrico Piu e Francesco Cozzula.

“Siamo orgogliosi di essere arrivati alla terza edizione di Rally for All.

Per noi è un gran piacere avere in pista dei ragazzi con disabilità che scopriranno il brividio della velocità”, ha commentato Gianni Marmillata, presidente della Rally Arena Group. “Al convegno avremo la possibilità di approfondire questo tema che sta a cuore a tutti”.

Challenge. Il circuito di Girasole, domenica ospiterà la 2ª Ogliastra Formula Challenge, valida per il campionato regionale Delegazione Sardegna e il Memorial Silverio Demurtas. Domani le verifiche, domenica riflettori puntati sulla gara, organizzata dall’Ogliastra Racing, che vedrà al via quaranta piloti.

Tra le tante vetture, anche i prototipi del vice campione sardo slalom, Enea Carta (Radical Prosport), di Daniele Vacca (M02) e le Formula Gloria di Pier Raffaele Marcello e Dario Mannoni.

