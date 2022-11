Anticipo di lusso domani alle 15 nel campionati di Eccellenza.

In programma Nuorese-Lanusei, derby Barbagia-Ogliastra che arriva in un momento di grave crisi della Nuorese priva anche del presidente Soddu, dimessosi nei giorni scorsi.

La Nuorese, terzultima in classifica, ha bisogno di vincere per risalire la china. Il Lanusei sta meglio con i suoi 19 punti e il decimo posto in classifica, ma la gara sembra aperta ad ogni risultato.

Domenica si giocano le altre gare della quattordicesima giornata di campionato: Arbus-Iglesias, Bosa-Ferrini, Budoni-Sant'Elena, Calangianus-Villacidrese, Latte Dolce-Carbonia, Li punti-Monastir, Ossese-Ghilarza, Taloro-San Teodoro. Riposa la Tharros.

© Riproduzione riservata