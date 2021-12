Domani è in programma al Poetto di Cagliari "Il Lido City Nature Race", finale regionale e finale serie di Ocr (corsa a ostacoli), organizzata dall'Asd Run For Joy col patrocinio del Comune di Cagliari e la collaborazione del Lido di Cagliari. Si tratta della finale della Nature Race Series composta da tre gare (Villasimius- Arbatax-Cagliari). Gli iscritti sono oltre 400. Presenti i campioni Elisa Cau e Simone Spirito. “E' uno dei circuiti OCR più importanti d'Italia”, dice l'organizzatore Pierpaolo Sanna. “La gara parte dalla spiaggia del Poetto, sale alla Sella del Diavolo per poi raggiungere il Faro di Cagliari e il Fortino di Sant’Ignazio, e non mancherà di passare nei terreni militari concessi dall'Esercito. Il divertimento è assicurato dagli ostacoli naturali e artificiali posizionati lungo il percorso”. Verrà effettuata una interruzione della viabilità dalle 9 sino al passaggio dei concorrenti nel viale e nell'area parcheggi Marina Piccola, in viale Calamosca nei due attraversamenti all’altezza del CAGSE, dell’Hotel Calamosca e in viale Poetto nelle corsie destinate ai podisti e ai ciclisti, nel tratto compreso tra lo stabilimento Il Lido e viale Marina Piccola.

© Riproduzione riservata