E’ tutto pronto per la prima cronoscalata Ajo Città di Sinnai, in programma domani 8 dicembre. Una novità: si tratta di una cronometro in Mountain Bike, tutta in salita di circa 5 chilometri con oltre 300 metri di dislivello. E’ organizzata dall’associazione Ajo con la collaborazione dei Shardani e di altre associazioni ed è valida per la quinta prova del campionato sardo XC. Si parte dalla zona Bellavista (vicino alla Cagima) e si sale verso Cirronis (con arrivo nella “tana del lupo”). Il numero uno è stato assegnato a Vittorio Serra (Team Aquascan), sicuramente uno degli atleti più forti in Sardegna che ha ottenuto successi sia a livello nazionale che europeo. A lui il privilegio di partire per ultimo e chiudere la manifestazione. Ci saranno anche Andrea Costanzo (Ajò Cycling Team) al primo posto classifica punti nel campionato sardo che partirà penultimo e Eros Piras (Technobike).

