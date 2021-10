Tutto pronto per il campionato sardo downhill “Sa Palestra” che si svolge domani a Sinnai in località “Bucca Arrubia” e Cirronis. Organizza la Crossbike, associazione di Sinnai, col patrocinio del Comune. Si tratta di una gara di 2 chilometri tutta in discesa (pendenze negative del 15-20%) con salti, curve e passaggi su pietra. Il via alle 11 con la prima manche, alle 12.30 la seconda. Partecipano oltre 50 atleti tra cui il campione italiano Davide Palazzari. Tra i favoriti per il titolo Gianluca Cara e Francesco Di Cesare (Olbia Racing Team), Giacomo Spanu, Federico Boi e Alberto Loni (Crossbike), Alberto Olla (Bike World). A fine gara le premiazioni e la consegna delle maglie di campioni sardi. Sarà presente il presidente del comitato regionale della Federazione ciclistica italiana, Stefano Dessì. Sulla pista, per le opportune verifiche, è stato sempre presente il delegato tecnico delegato tecnico Maurizio La Capria. Dopo tanti anni partecipa una donna, l’algherese Camilla Pezzani, 17 anni.

Gli organizzatori. “Abbiamo curato tutti i dettagli”, dice il presidente della Crossbike, Filippo Puddu. “Ci sono tutti i presupposti per far bene”. Il vicepresidente Egidio Pusceddu e il dirigente Tiziano Farci parteciperanno alla gara: “Percorso spettacolare. Abbiamo lavorato per diversi giorni, mattina e notte, bonificando anche il territorio”. Per Farci, 55 anni, sarà la prima gara. Esordio anche per Donato Pinna (Crossbike). L’assessore al Turismo del Comune di Sinnai, Marta Sarigu: “L’evento rappresenta una preziosa occasione per accrescere la conoscenza del nostro territorio e per valorizzarlo”. Il delegato allo Sport, Nicola Zunnui: “Sinnai è nuovamente protagonista con questa bella manifestazione. Il 24 si svolgerà anche la Serpilonga”.

