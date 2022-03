Domani a Fonni appuntamento per il primo Duathlon Gennargentu, gara che aprirà la stagione del triathlon isolano.

L’evento che fa parte del trofeo Coppa Sardegna intitolato a Luca Dettori. In palio anche il titolo di campione regionale. Prevede 5 chilometri di corsa (4 giri da 1250 metri), 20 di bicicletta (2 giri dai 10000 metri) e altri 2,5 di corsa (2 giri da 1250 metri).

Tra i protagonisti i migliori triathleti isolani come Andrea Rosario Schiavino (Raschiani triathlon), Gabriele Vacca (Villacidro triathlon, Ruslan Farci (Karel Sport). Per la categoria femminile favorita Alice Capone (Raschiani triathlon). Attesa anche i più piccoli (categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi e youth A) che sfrecceranno nelle vie del paese più “alto” della Sardegna. Sarà anche occasione per ricordare Adriano Testone, l’atleta di Sassari scomparso tragicamente la settimana scorsa. Partenza alle 9.50 per Duatkhlon kids e alle 11.45 per gli adulti (prima partiranno le donne e a seguire gli uomini).



