Dopo la pausa pasquale tornano si ritorna in campo nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al sud si avvia verso la conclusione la regular season, mentre al Nord sono cominciate le prime partite dei quarti di finale playoff.

Sud. Tra le sfide disputate lo scorso weekend, continua la marcia dell’Assemini che consolida il primato superando anche Elmas per 91-65. Padroni di casa che, di fatto, chiudono la gara già all’intervallo (56-28 al 20’). Nella ripresa gli ospiti cercano di accorciare il margine, ma Assemini gestisce la situazione. Da segnalare, nelle fila dell’Elmas, i 26 punti firmati da Secci, top scorer dell’incontro. Colpo esterno, invece, del Cus Cagliari, vittorioso sul parquet del Poetto Gruppo Ena per 46-80. Nelle fila universitarie risalta la grande distribuzione dei punti tra i giocatori a referto (ben 4 in doppia cifra, Petronelli il migliore con 12 punti). Il miglior realizzatore di giornata è, però, Serri, del Poetto, con 14 punti. Grande equilibrio, invece, nella vittoria del Jolly Dolianova contro il Carloforte (56-54 il finale). Le due squadre si alternano al comando nel corso dei 40’ di gioco (16-17 al 10’, 28-26 al 20’ e 39-42 al 30’), con il quintetto allenato da Danilo Magiera che la spunta nel finale. Top scorer della gara è Granara, del Carloforte, con 17 punti. Infine, colpo esterno del San Salvatore Selargius, grazie anche ai 25 punti messi a segno da Mura, sul parquet della Primavera Gonnosfanadiga, per 77-80. Oggi in campo Beta-Genneruxi, venerdì La Casa del Sorriso-Serramanna. Rinviate, infine, Azzurra-Condor Monserrato e Sinnai-Marrubiu.

Nord. Al via i quarti di finale playoff. In campo la dominatrice della regular season, il CMB Porto Torres che espugna il campo della S. Elene per 50-96. Pochi problemi nel corso dei 40’ di gioco per l’imbattuta formazione turritana che ha in Cau, con 23 punti, il migliore realizzatore della sfida. Vince e ribalta il fattore campo la Innovyou Sennori, a Olbia contro l’Olimpia, per 73-80. Entrambe potranno chiudere la serie in gara 2; venerdì (alle 19) Sennori ospiterà l’Olimpia, mentre domenica (sempre alle 19) il CMB Porto Torres attende la visita della S. Elene. Nel prossimo fine settimana anche le prime gare degli altri due quarti New Basket Ploaghe-Virtus Olbia (sabato ore 18.30) e Masters Sassari-Pallacanestro Nuoro (domenica ore 20).

© Riproduzione riservata