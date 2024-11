Arrivano conferme nella sesta giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2 di basket. Si confermano, infatti, in vetta ai due gironi, le battistrada già in testa il turno scorso.

Sud. Poetto, Cus Cagliari e Assemini proseguono la corsa in testa. I cagliaritani si impongono tra le mura di casa contro il Carloforte per 74-69 al termine di una gara equilibrata. Le due squadre, infatti, si alternano in testa nel punteggio (17-18 al 10’, 37-34 al 20’ e 53-55 al 30’), prima del rush finale che ha visto vittoriosi i padroni di casa. Alla compagine ospite non bastano i 19 punti di Granara, top scorer della gara. Il Cus Cagliari, invece, vince a Elmas per 61-72. Grande equilibrio per 30’ (43-45 a fine terzo quarto) e break decisivo degli universitari che arriva negli ultimi 10’. Miglior realizzatore della gara è Piras, dell’Elmas, con 26 punti. Infine, Assemini travolge la Polisportiva Gonnosfanadiga per 107-46. All’intervallo il parziale è di 44-27. Nel terzo quarto partita chiusa definitivamente con il parziale che si chiude con il punteggio di 88-40. Top scorer della sfida è Collu, del Gonnosfanadiga, con 30 punti. Bella vittoria del Sinnai, contro l’Azzurra Oristano, per 80-57, grazie a un Boi da 20 punti personali. Vittoria di misura del Genneruxi, che batte sul filo di lana il Serramanna per 60-59. Tra gli ospiti da segnalare i 15 punti di Pintus. Colpo esterno de La Casa del Sorriso Su Planu, sul parquet del Condor Monserrato, per 42-46, mentre il Jolly Dolianova supera il San Salvatore Selargius per 80-56. Infine, secondo successo del Marrubiu, contro Beta, per 66-56.

Nord. Nessun problema per il CMB Porto Torres che espugna il parquet del Macomer 2.0 per 35-77. Nelle fila della compagine ospite da segnalare i 18 punti di Cau. Nelle altre due gare in programma, nette vittorie dell’Olimpia Olbia, contro la Demones Ozieri, per 89-43, e della Virtus Olbia, in trasferta, contro la Nova Pallacanestro La Maddalena (29-94). Nelle fila olbiesi ben 4 giocatori in doppia cifra (Siddi con 16, Tilocca 15, Vitiello 14 e Canu 11).

