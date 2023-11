È della Polisportiva Gonnosfanadiga la copertina di giornata nel torneo di Divisione Regionale 2. La “matricola terribile”, infatti, impone, nel girone A, la prima sconfitta stagionale alla capolista Basket Mogoro (che mantiene la vetta). Negli altri gironi prosegue la marcia incontrastata delle prime in classifica Carloforte e Aurea Sassari.

Sud. Nel girone A, la compagine allenata da Eros Masuri vince, davanti ad un numerosissimo pubblico, per 74-68 al termine di una gara intensa e bella da vedere. Mogoresi che conducono all’intervallo (33-39 al 20’), ma subiscono il lento recupero nella seconda parte. Al 30’ il risultato è sul 50 pari e negli ultimi 10’ arriva il soprasso. Alla capolista non bastano i 28 punti del solito Fabrizio Piras. Tra i padroni di casa Collu ne firma 25. Il Gonnosfanadiga, con questa vittoria, sale al secondo posto, con 3 vittorie, in compagnia del Basket Quartu che, al termine di una sfida combattuta ed equilibrata, batte il Genneruxi per 60-54. Primo successo stagionale, infine, per l’Azzurra contro Serramanna (61-48). Nel girone B, il Carloforte supera a domicilio il Jolly Dolianova per 54-63. Ospiti che guidano il punteggio già nei primi 20’ (25-34 all’intervallo) e gestiscono la situazione nella seconda parte, trascinati dal tandem Aralossi-Baghino, autori di 22 punti a testa. Colpi esterni anche per Su Stampu Assemini, a Carbonia (50-86), e Condor Monserrato, sul parquet dello Spirito Sportivo (37-47). Largo successo, infine, per il Poetto Gruppo Ena, contro Su Planu, per 101-46. Tra i cagliaritani il top scorer è Tosadori con 17 punti.

Nord. Prosegue la striscia di vittorie (5 su 5 gare) dell’Aurea Sassari che si impone contro la Pallacanestro Nuoro per 78-58. Vantaggio che aumenta nel corso dei minuti, con la formazione sassarese che arriva a essere sul +32 al 30’ (71-39). Nell’ultimo quarto i nuoresi, che tra le loro fila hanno il top scorer (Falchi con 22 punti), accorciano il divario fino al 78-58 finale. Vittoria esterna del CMB Porto Torres (4 successi su 4 gare), contro la New Basket Ploaghe per 64-73, dopo 40’ di gioco nel quale ha sempre comandato le operazioni. Chiude, infine, la prima vittoria stagionale della S. Elene, a Sennori, per 76-81. Nella formazione ospite Pira chiude con 26 punti.

