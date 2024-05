Saranno Carloforte e Arzachena a incrociarsi nella finalissima regionale del torneo di Divisione Regionale 2, in programma il prossimo weekend. I primi si sono imposti in gara 3 contro Mogoro, mentre gli smeraldini hanno vinto la “Final Four” di Sassari superando in finale i padroni di casa dell’Aurea.

Sud. Come le prime due gare della serie, bella e intensa anche la “bella”, giocata in casa carlofortina. Al termine dei 40’ di gioco si impongono i padroni di casa per 75-72. In avvio sono i mogoresi, però, a cercare l’allungo, chiudendo sul +5 al 10’ (16-21). Situazione che non cambia nel secondo periodo, grazie alla vena realizzativa di Claudio Piras (39 punti a fine gara per lui) e parziale di 33-37 all’intervallo. Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Maurizio Aste cambia marcia, trova con maggiore frequenza la via del canestro e ribalta la situazione al 30’ (55-52). Nell’ultimo quarto il margine rimane invariato, i mogoresi provano a impattare a fil di sirena, ma il +3 rimane e la formazione di casa può festeggiare con i propri tifosi.

Il tabellino di gara 3.

Carloforte – Basket Mogoro 75-72 (serie 2-1)

Carloforte: Granara 4, Aralossi 9, Ferraro, Cireddu 18, Capurro 2, Parodo 16, Baghino 11, Ferraro 4, Farci 4, Napoli, Aste 2, Rivano 5. Allenatore Aste.

Mogoro: Piras C. 39, Pianu 3, Pia 4, Murtas, Lilliu 7, Peddis, Cancedda 2, Montisci, Fatteri M., Abis, Fatteri A. 2, Piras F. 15. Allenatore Orrù.

Arbitri: Zara e Carrus.

Parziali: 16-21; 33-37; 55-52; 75-72.

Nord. È l’Arzachena a vincere la Final Four di Sassari. In finale supera l’Aurea Sassari, prima al termine della regular season, per 67-75. I primi due quarti sono di marca sassarese. Al 10’ il parziale è di 25-15 per la compagine allenata da Carlo Basoli. Prima dell’intervallo, però, il quintetto guidato da Roberto Ugazzi accorcia il margine, fino al 38-34 del 20’. Al rientro in campo l’Arzachena effettua il sorpasso, portandosi sul +7 del 30’ (51-58). Nell’ultima frazione divario consolidato e smeraldini che possono festeggiare il successo. In semifinale i vincitori avevano superato il Basket 90 Masters (75-41), mentre l’Aurea avevano battuto la Pallacanestro Nuoro (78-53).

Il tabellino della finalissima.

Aurea Sassari – Arzachena 67-75

Aurea: G. Langiu 22, Goddi 11, Piras 11, L. Langiu 10, Idini 9, Pisu 4, Pischedda, Canopoli, A.V. Langiu, Colli, Satta, Idili. Allenatore Basoli.

Arzachena: Poloni 36, Avila 14, Lupo 11, Bianchi 11, Paoli 3, De Angelis, Beccu, Morganti, Di Fraia, Mazzone, Deiana, Ghisu. Allenatore Ugazzi.

Arbitri: Manca e Ortu.

Parziali: 25-15; 38-34; 51-58; 67-75.

© Riproduzione riservata