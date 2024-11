Si sono disputate tutte e 13 le partite nel programma dei due gironi sardi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud è un quartetto in testa alla classifica, mentre al Nord arriva la conferma del CMB Porto Torres come capolista.

Sud. In testa Carloforte, Cus Cagliari, Poetto e Assemini. I tabarchini incassano la prima sconfitta stagionale ad opera del “corsaro” Sinnai che si impone per 62-74. Ospiti che guidano all’intervallo (32-40), si fanno raggiungere al 30’ (58 pari) e riallungano nell’ultima frazione. Miglior realizzatore è Cacciuto, del Sinnai, con 20 punti. Vittoria, invece, per gli universitari che battono Serramanna per 63-41. Alla compagine ospite non basta avere il top scorer della gara, Pintus con 15 punti. Il Poetto supera il Condor Monserrato per 58-46. Padroni di casa sempre avanti (33-19 al 20’) e arrivano fino al +15 del 30’ (49-34), prima della gestione del finale. In doppia cifra, nel Poetto, Tosadori con 12 punti. Netto successo per Assemini, che espugna Marrubiu per 57-94. Vantaggio asseminese in doppia cifra sin dall’intervallo (31-45 al 20’) e ulteriore allungo nella seconda parte di gara. Tra gli ospiti, da segnalare i 18 punti di Vadilonga. A centro classifica, il Jolly Dolianova si sbarazza del Beta (94-35). Chiudono le vittorie de La Casa del Sorriso Su Planu (58-65 in casa del San Salvatore), del Genneruxi (67-55 contro la Primavera) e Azzurra Oristano (46-62 a Elmas).

Nord. Continua la corsa solitaria in cima alla classifica del CMB Porto Torres che si impone in casa della Virtus Olbia, per 51-62. Partita combattuta che la compagine ospite porta a casa anche grazie alla vena realizzativa di Veccia, autore di 16 punti personali. Alle spalle seguono Olimpia Olbia e Masters Sassari. Gli olbiesi vincono contro la S. Elene per 67-47, mentre i sassaresi superano la Innovyou Sennori (79-87). Masters sempre in controllo nell’arco dei 40’ di gioco, con un Mandras da 23 punti personali a fine gara. Nelle altre gare da segnalare la vittoria di misura della Pallacanestro Nuoro contro il Macomer 2.0 per 74-73 (con 29 punti di Bassanello tra i nuoresi) e della Demones Ozieri sul campo della Nova Pallacanestro La Maddalena per 52-60 (tra gli ozieresi Pinna chiude con 24 punti).

