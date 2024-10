Tra domani e domenica sarà una due giorni intensa nei tornei regionali di basket.

Serie B Femminile. Nel massimo torneo regionale femminile spicca la sfida tra Elmas e Cus Cagliari. Tra le capolista, invece, riposa la Mercede Alghero. Il quadro della terza giornata di andata: Il Gabbiano-Antonianum Quartu, domani ore 19; Su Planu-Astro, domani ore 17; Basket Nulvi-Virtus Cagliari, domenica ore 17.30; Elmas-Cus Cagliari, domenica ore 18.30; San Salvatore-Pall. Nuoro, domenica ore 17.30. Riposa Mercede Alghero.

Divisione Regionale 1. Sarà un turno cruciale per il prosieguo della stagione. Infatti, domani ci sarà il big match tra le due capolista, Demones Ozieri e Atletico Cagliari. La vincente rimarrà in vetta solitaria. Il programma completo della quarta di andata: Iglesias-Fisiokons Aurea Sassari, domani ore 18.30; Oristano Basket-Genneruxi, domani ore 18.30; SAP Alghero-Elmas, domani ore 19.30; Demones Ozieri-Atletico Cagliari, domani ore 18; Arzachena-Scuola Basket Carbonia, domenica ore 18.30; Astro-Isola Gas Terralba, domenica ore 18.30; San Salvatore-San Sperate, domenica ore 20. Riposa Mogoro.

Divisione Regionale 2. In entrambi i gironi, nel weekend si scende in campo per la seconda giornata di andata. Sud: Jolly Dolianova-Azzurra Oristano, domani ore 18; San Salvatore-Carloforte, domani ore 20.30; Condor Monserrato-Pol. Marrubiu, domani ore 19; Elmas-Sinnai Basket, domenica ore 20.45; Cus Cagliari-Assemini, domenica ore 19; Genneruxi-Basket Poetto, domenica ore 20.30; Serramanna-Primavera, domenica ore 18; La Casa del Sorriso Su Planu-Beta, domenica ore 20. Nord: Innovyou Sennori-New Basket Ploaghe, domani ore 19; Olimpia Olbia-Nova Pallacanestro, domani ore 18.30; Macomer 2.0-Masters Sassari, domani ore 19; Demones Ozieri-CMB Porto Torres, domenica ore 19; Pall. Nuoro-Virtus Olbia, domenica ore 18.30. Riposa S. Elene.

