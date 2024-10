Rimane la coppia formata da Demones Ozieri e Atletico Cagliari in vetta al torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Entrambe sono ancora imbattute, con tre vittorie nelle prime tre uscite.

Le battistrada. Bella la vittoria dell’Atletico Cagliari che, nello scontro con l’ormai ex capolista San Salvatore, si impone 73-67. Selargini che comandano nel punteggio per tre quarti (fino al 48-50 del 30’). I padroni di casa, però, nell’ultima frazione attuano il sorpasso e ottengono la vittoria, grazie ai 16 punti della coppia Piana-Pandori. La Demones vince e convince contro Iglesias, per 91-60. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni vola via sin dalle prime battute, chiudendo sul 29-12 al 10’ e andando all’intervallo sul +29 (52-23 al 20’). La ripresa è di gestione del risultato. Gli ospiti si devono accontentare del miglior realizzatore della gara, Trincas con 25 punti.

Le inseguitrici. Alle spalle delle prime due, vittorie per Carbonia, Mogoro e Elmas. I “miners”, che chiudono con la coppia Crobu-Cau a quota 24 punti, si sbarazzano dell’Oristano Basket con il punteggio di 136-48, dopo 40’ di gioco senza storia. Mogoro, invece, vince contro San Sperate per 77-73. Il quintetto allenato da Pippo Contini chiude sul +15 dell’intervallo (46-31). Reazione ospite dopo il riposo lungo che porta lo svantaggio a soli 5 punti (60-55 al 30’). Nel finale i mogoresi riescono a mantenere il margine a proprio favore, trascinati dai 22 punti di Fabrizio Piras. Infine, Elmas porta a casa il match contro l’Astro (98-85 il finale). Al via gli ospiti dettano i ritmi (16-25 al 10’ e 37-42 al 20’). Con ben 36 punti realizzati nel terzo quarto (17 subiti) i masesi ribaltano la situazione, andando sul 73-59 del 30’. Nell’ultima frazione il margine rimane pressoché invariato fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Casula, di Elmas, con 24 punti.

Le altre. Prima gioia stagionale per Isola Gas Terralba e SAP Alghero. I terralbesi si impongono in rimonta contro la Fisiokons Aurea Sassari per 79-73. Dopo 20’ di grande equilibrio (33 pari all’intervallo), gli ospiti tentano la fuga nel terzo quarto (52-60 al 30’). Nell’ultima frazione i padroni di casa hanno una grande reazione che vale il sorpasso decisivo. Miglior realizzatore della gara è Beltrame, del Terralba, con 24 punti. La Sap Alghero, infine, vince per 81-57 contro Arzachena. Algheresi che chiudono avanti al 20’ (33-30) e fanno il break decisivo nella terza frazione di gioco (61-46 al 30’). Negli ultimi 10’ l’ulteriore allungo, fino al +24 finale. Nella Sap da segnalare i 28 punti di Coulibaly.

