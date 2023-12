Al giro di boa del torneo di Divisione Regionale 1 è La Casa del Sorriso Su Planu a passare per primo, grazie al successo esterno dello scorso weekend.

La capolista. Corsara la compagine allenata da Marcello Ibba che si impone, per l’occasione sul parquet di Terralba, contro l’Oristano Basket per 67-91. Su Planu avanti già all’intervallo, sul 36-47, e allungo deciso nella seconda parte di gara, trascinata anche dalla coppia Pani-Melis (rispettivamente 25 e 24 punti personali). Per i selargini, che saluteranno il 2023 in vetta al campionato, è la nona vittoria stagionale.

Gli inseguitori. La coppia composta da Atletico Cagliari e Carbonia non molla la presa e inseguono a due punti di distanza. L’Atletico supera a domicilio l’Astro per 71-82, al termine di una sfida molto equilibrata (58 pari al 30’), decisa solo negli ultimi 10’. Top scorer è Scanu, dell’Atletico, con 21 punti. I “miners”, invece, superano Iglesias per 84-61. Padroni di casa sul +26 già all’intervallo (49-23) e seconda parte della gara di gestione. Prova super di Crobu, del Carbonia, con 27 punti.

Il “gruppo”. A centro classifica si forma un drappello composto da 4 squadre (a quota 12): Genneruxi, San Sperate, San Salvatore e Klass Coral Alghero. Il Genneruxi, con un recupero negli ultimi 10’ di gioco, si è imposto contro la Demones Ozieri per 69-63. Il tabellone, al 30’, segnava infatti il +8 per la compagine ospite (48-56). Vittoria che, inoltre, vale anche il sorpasso in classifica. Genneruxi trascinato dai 28 punti di Casula. Il San Salvatore, invece, vince a Terralba per 49-88. Selargini già avanti all’intervallo (31-39), anche se la “spallata” decisiva arriva nella terza frazione, con un parziale di 2-32 (33-71 al 30’). Il miglior realizzatore della partita è Beltrame, del Terralba, con 20 punti. Infine, vittoria del San Sperate, nello scontro diretto con la Klass Coral Alghero, per 64-54. Algheresi avanti all’intervallo (26-29). I padroni di casa, però, ribaltano la situazione nel secondo tempo (44-38 al 30’), portando a casa la sesta vittoria stagionale. Alla Coral non bastano i 16 punti di Cesaraccio, miglior realizzatore di giornata.

