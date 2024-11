Arriva nel big match di giornata la prima sconfitta stagionale della Demones Ozieri, capolista del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Ad infliggere il primo stop alla compagine allenata da Giangiorgio Cadoni è Carbonia, seconda forza del torneo.

Il big match. La compagine mineraria si impone per 101-99, al termine di 40’ appassionanti e combattuti. Gli ospiti partono forte e volano sul +10 al 10’ (15-25). Nel secondo quarto la reazione dei padroni di casa che recuperano il margine di svantaggio e passano a condurre prima dell’intervallo (50-44 al 20’). La terza frazione vive sulle ali dell’equilibrio, con Carbonia sempre avanti (70-67 al 30’). Nel quarto finale prosegue il testa a testa, con i “miners” che chiudono sul +2 finale. Top scorer della gara è Deliperi, del Carbonia, con 33 punti; alla Demones non bastano i 28 punti personali della coppia Poloni-Serra. Dopo la partita di sabato la Demones continua a guidare in classifica, con una gara in più e 2 punti di vantaggio sul Carbonia, seconda in solitaria.

Terza piazza. Alle spalle delle prime due, a pari punti con l’Atletico Cagliari (che ha osservato un turno di riposo), la Fisiokons Aurea Sassari, vittoriosa contro Elmas per 65-54. Ospiti che comandano per larga parte della gara (7-17 al 10’, 21-30 al 20’ e 34-45 al 30’) e sassaresi che ribaltano la situazione con un parziale di 31-9 negli ultimi 10’ ribaltano la situazione. Nell’Aurea da segnalare i 19 punti firmati da Basoli.

Corsari. Sono tre i colpi esterni di giornata, firmati da Arzachena, San Salvatore Selargius e Astro. Gli smeraldini si impongono nell’anticipo del giovedì in casa del Mogoro per 52-69. Equilibrio fino a metà gara (33 pari). L’allungo ospite inizia nel terzo quarto (46-51 al 30’) e si chiude nel finale, grazie anche ai 23 punti di Monaco. I selargini, invece, vincono sul parquet della Isola Gas Terralba per 56-66. L’avvio è di marca ospite (9-18 al 10’), con i terralbesi che si riportano sotto al 20’ (30-31). Nella ripresa il San Salvatore continua a comandare (41-47 al 30’), con allungo finale sul 56-66. Infine, l’Astro si impone in casa del Genneruxi per 65-69. Ospiti sempre avanti nei parziali di gara (20-25 al 10’, 28-31 al 20’ e 47-48 al 30’) senza però mai riuscire ad allungare oltre la doppia cifra. Nel finale il quintetto allenato da Marco Sassaro riesce a controllare e portare a casa la quarta vittoria stagionale. Miglior realizzatore della gara è Sanciu, dell’Astro, con 25 punti.

La “prima”. Festeggiano il primo successo stagionale San Sperate e Oristano Basket. I primi si impongono contro Iglesias per 75-65, grazie all’allungo dell’ultimo quarto (al 30’ il punteggio era sul 46-45). Tra i padroni di casa Puddu firma 23 punti. Gli oristanesi, invece, superano la Sap Alghero per 95-81. Per Oristano da segnalare i 26 punti messi a segno da Alessandro Deligia.

