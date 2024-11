Prosegue la marcia imbattuta della coppia Demones Ozieri – Carbonia in vetta alla classifica di Divisione Regionale 1 di basket. Per entrambe, infatti, lo scorso weekend, è arrivata la quinta vittoria in altrettante gare.

Corsari. Per le due battistrada arrivano due successi in terra oristanese. La Demones si è imposta sul parquet dell’Oristano Basket per 78-99. Ozieresi che allungano nel corso dei primi 10’ (10-28) e contengono il tentativo di rientro oristanese prima dell’intervallo (39-52 al 20’). Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni si riporta sul +23 al 30’ (55-78) per poi controllare la situazione nel finale. Top scorer della gara è Alessandro Deligia, dell’Oristano, con 31 punti segnati. I “miners”, invece, vincono a Terralba, contro la Isola Gas, per 75-97. Avvio ad altissima intensità quello della formazione ospite, che va all’intervallo sul +17 (33-50 al 20’). Al rientro la coppia Crobu-Cau è scatenata (a fine gara segneranno 62 punti in due, con Cau miglior realizzatore con 33 punti) e il margine arriva fino al +23 (55-78 al 30’). Ultimo quarto di controllo e Carbonia che porta a casa i due punti.

Pezzo mancante. Nella lotta per la vetta si stacca l’Atletico Cagliari, sconfitto dal Genneruxi per 69-64. Grande equilibrio nell’arco dei 40’ di gioco: la formazione ospite va avanti all’intervallo (29-31), ma la compagine allenata da Gianluca Susini risponde al rientro dal riposo lungo andando avanti (50-46 al 30’). Gli ultimi 10’ sono combattuti, ma i padroni di casa riescono a portare a casa il secondo successo stagionale. Miglior realizzatore della gara è Poma, del Genneruxi, con 17 punti.

Aggancio. Chi si affaccia in seconda posizione è la SAP Alghero che si impone con autorità contro Iglesias (112-84). Algheresi che segnano tanto e controllano il match sin dai primi 2 quarti (77-47). Nella ripresa calano leggermente le percentuali, ma la SAP sfora il muro dei 100 punti all’inizio dell’ultima frazione e porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Ennesima prestazione oltre i 30 di Coulibaly, autore di 36 punti.

Le altre. Mogoro non sbaglia un colpo tra le mura di casa e ottiene la terza vittoria superando Elmas per 77-60. Mogoresi che guidano il punteggio sin dai primi minuti (21-13 al 10’ e 39-26 al 20’), allungando con decisione nella seconda parte di gara (62-45 al 30’). Vantaggio consolidato negli ultimi 10’. Migliori realizzatori della gara Pisano, del Mogoro, e Bonacci, di Elmas, con 14 punti. Colpo esterno, invece, della Fisiokons Aurea Sassari, che espugna San Sperate per 77-82. Sassaresi che guidano il punteggio nel corso della gara (35-44 al 20’) e riescono a mantenere il margine fino agli ultimi minuti di gara. Nelle fila dell’Aurea è Desole il migliore, con 24 punti. Vittoria casalinga, infine, per l’Astro che batte per 74-64 l’Arzachena. Per la formazione allenata da Marco Sassaro è la terza vittoria stagionale.

