Dopo la settimana di pausa per la nazionale riprende la massima serie femminile: la Dinamo riceve il Moncalieri domani al PalaSerradimigni con inizio alle 17.30. Gara importante in chiave salvezza visto che le ospiti hanno due punti in più della squadra sassarese.

Le avversarie. Il tecnico Antonello Restivo presenta il match: “Moncalieri è una squadra che fa dell'intensità il suo punto forte, che resta alta grazie alle tante rotazioni utilizzate dell'allenatore. In cabina di regia hanno Erica Reggiani, playmaker di esperienza. L’esterna è Taina De Paixao, di nazionalità brasiliana che attacca sempre il ferro e può contare su una buonissima mano da tre punti. Tra le giocatrici più interessanti c’è Lea Miletic, nazionale croata classe 1995, che gioca da quattro ma viene usata spesso da tre: ha un buon tiro e mette tantissima energia in difesa oltre a essere una grande rimbalzista. La numero cinque è l’americana Sherise Williams, bravissima a prendere posizione e letale nel giocare uno contro uno spalle a canestro, pericolosa in transizione e molto attiva a rimbalzo”.

Fattore pubblico. La Dinamo in campionato ha battuto solo l'Empoli, mentre in Champions ha superato il Friburgo. L'allenatore biancoblù afferma: “Sappiamo che dovremo affrontare questa partita con una mentalità solida, come tutte le sfide casalinghe per noi è importante aggredire il match fin dalla palla a due. Sono sicuro che sarà determinante l’apporto del nostro pubblico, il calore e il tifo caricheranno a mille le mie ragazze e ci daranno quella spinta in più che ci serve e che è stata decisiva nella vittoria con Friburgo”.

