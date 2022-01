Una fredda e una calda per la squadra sassarese impegnata in un campionato di A1 femminile diventato un rebus a causa del Covid. Dopo il match casalingo contro Ragusa, salta anche quello in programma domenica in Sicilia per alcune positività riscontrate nella formazione ragusana. Al momento è l'unica partita saltata nel fine settimana.

Il recupero. In compenso è stato fissato il recupero della partita casalinga contro il Campobasso, sesta forza del campionato: mercoledì 2 febbraio al PalaSerradimigni con inizio alle 14.

La gara contro la formazione molisana è valida per la quarta di ritorno, ma la Dinamo ha già accumulato cinque partite da recuperare, ben tre nel girone d'andata. Insieme a Campobasso, San Martino di Lupari e Faenza, la formazione di Restivo è una di quelle rimaste più indietro rispetto al calendario. In classifica però Arioli e compagne occupano un lusinghiero nono posto con 5 vittorie e 7 sconfitte, bilancio già superiore a tutta la stagione passata.

