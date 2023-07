Semifinali scudetto e finale di Coppa Italia sono solo una tappa intermedia: la Dinamo Lab Banco di Sardegna vuole migliorarsi ancora sia nel massimo campionato di basket in carrozzina, sia in Europa. La squadra sassarese sarà affidata all’esperto tecnico inglese Mathew Foden, già visto a Sassari nelle vesti di supporto tecnico che ha affiancato la Dinamo Lab e il D junior team durante l’Eurocup 3 in scena al PalaSerradimigni lo scorso marzo.

Il tecnico inglese ha lavorato con la nazionale inglese come head coach dell’under 23, assistant coach dell’under 25 e della nazionale femminile senior. Nel 2022 ha allenato la nazionale inglese 3x3 maschile e femminile ai Commonwealth Games.

Confermati in maglia Dinamo Lab il capitano Claudio Spanu, al nono anno in biancoblu attualmente impegnato nel ritiro con la nazionale italiana a Roma in vista degli Europei in programma a Rotterdam dall’8 all’11 agosto; Valerio Quaranta al quarto anno sull’isola, e l’argentino Alberto Esteche, tra i protagonisti della passata stagione e reduce dal Mondiale con l’Argentina.

