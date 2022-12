La Dinamo a Venezia. Ancora una volta.

In ballo non c'è scudetto o Supercoppa o Coppa Italia, ma un posto nella Final 8 per disputare la Coppa Italia. Si gioca a Santo Stefano (inizio alle 18) ed è anche la prima volta da ex per il sassarese Marco Spissu che ci ha messo poco a diventare un leader e sta sfoderando anche in EuroCup prestazioni da oltre 20 punti a partita.

Il play Gerald Robinson ribatte: «Spissu è un giocatore che ha fatto la storia di Sassari ma il nostro duello conta zero, perché Venezia è grande come squadra e va affrontata di squadra».

Venezia ha perso solo una volta in casa, in volata contro Trento per 73-72. Per il resto ha saputo piegare Brescia e persino Milano 77-69.

Sarà ancora una Sassari incompleta: l'alapivot Treier è ferma per infortunio alla schiena e Gentile è ancora alle prese con l'influenza.

Sarà quindi un Natale in viaggio per i biancoblù di Bucchi che partiranno domenica pomeriggio.

© Riproduzione riservata