Non è certo l'avversaria ideale per puntare al primo successo nella fase a gironi dell'Eurocup femminile, ma occorre una prestazione robusta per non essere travolti dalla capolista Tango Bourges. Si gioca mercoledì al PalaSerradimigni (ore 20.30) per l'ultimo turno d'andata della Champions che vede la squadra sassarese ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Friburgo (100-81) e il -18 casalingo contro il Tenerife.

Le avversarie. La formazione francese invece è a punteggio pieno: ha fatto il colpaccio sul campo del Tenerife per 80-79 e poi ha rullato il Friburgo 102-49.

Nel campionato transalpino il Bourges è attualmente quinto con due vittorie e due sconfitte. Squadra di stazza e talento, il Tango ha ben tre lunghe di almeno un metro e novanta: Rupert (15 punti di media), Yacobou (10) e Godin, più rimbalzista che realizzatrice. Occhio alla guardia tuttofare Guapo: 11 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per gara. Altre giocatrici di spicco sono la svedese Eldebrink, la la guardia Astier e l'alapivot Miyem, che possono andare in doppia cifra. L'ala americana Mann ha invece finora avuto rendimento solo sufficiente.

