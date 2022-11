Poche sorprese e un terzetto che rimane al comando del torneo di serie D regionale di basket al termine della nona giornata di andata.

Tris di testa. La Dinamo Academy Alghero, con la vittoria nel turno infrasettimanale in casa dell’Oristano Basket (66-93) e quella di sabato contro il Basket Assemini (95-51 con un Pitirra da 27 punti), raggiunge San Sperate e Innovyou Sennori in cima alla graduatoria. I sansperatini ottengono la vittoria di misura sul campo del Genneruxi per 67-69. Padroni di casa che vanno avanti a fine terzo quarto (56-52) per poi subire recupero e sorpasso nell’ultima frazione. Ai cagliaritani non bastano i 16 punti del tandem Ancona-Angius. Sennori, invece, espugna il parquet del San Salvatore Selargius per 57-62. I selargini guidano fino all’intervallo (33-28 al 20’). Ospiti che effettuano il sorpasso nel terzo quarto (44-47) e completano la vittoria nell’ultimo, grazie anche ad un Pisano da 15 punti personali.

Rodaggio terminato. È il caso di Santa Croce e Astro. I primi, vittoriosi 90-79 contro la Visionottica Carbonia con un Masala da 21 punti (per i “miners” Ivaldi fa anche meglio con 24, ma non basta), ottengono il terzo successo di fila che vale un posto in primissima fascia. Quarta vittoria consecutiva, invece, per l’Astro. Stavolta a cadere sono i Masters Sassari, per 82-59, grazie al break del terzo quarto. Per la compagine di Sestu, da segnalare i 21 punti realizzati da Bonacci.

Pronto Riscatto. Sfrutta al meglio il turno casalingo anche la Dinamo 2000 Sassari che non fa sconti a La Casa del Sorriso Su Planu (63-44). L’allungo decisivo arriva nel secondo quarto (34-16 al 20’), mentre i rimanenti 20’ della ripresa proseguono nella costante del controllo del punteggio da parte dei sassaresi. Top scorer dell’incontro è Vanuzzo, della Dinamo 2000, con 17 punti.

La “Prima”. Toglie lo 0 dalla casella punti anche il Carloforte, che sconfigge la Coral Alghero per 75-64. Partita molto equilibrata, con gli ospiti che mettono il naso avanti all’intervallo (40-43). Nel terzo quarto sorpasso carlofortino (58-56) e allungo decisivo nell’ultima frazione. Top scorer dell’incontro è Dessì, del Carloforte, con 20 punti.

