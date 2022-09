Resta lo zoccolo duro della passata stagione, ma arriva un nuovo allenatore e due rinforzi di qualità: è il sistema tramite il quale la Fermassenti di San Giovanni Suergiu vuole riprendersi senza indugi la Promozione, persa l'anno scorso con una retrocessione che ha sorpreso i più: "Retrocessione immeritata considerate le forze in campo - ribadisce il presidente Antonio Massenti - la squadra era di categoria superiore e non è un caso se la gran parte dei ragazzi sono rimasti". Dopo l'addio di Gianni Maricca, passato a coordinare il settore giovanile dell'Astra Carbonia, ecco in panchina una vecchia conoscenza, Walter Poncellini, "tecnico esperto e di fiducia", ammette il dirigente. La Fermassenti ha confermato quasi tutta la formazione della passata stagione, ma sono giunti gli innesti da Narcao di Federico Serrenti e di Leonardo Manca: i suergini partono in Prima Categoria con i favori del pronostico. L'altra nota positiva, è il boom del settore giovanile, con numerosi ragazzi che stanno giungendo addirittura dalla vicina Carbonia.

