Due titoli italiani a distanza di dieci minuti. Diego Nappi e Laura Frattaroli hanno vinto stamattina i 300 ai Tricolori Cadetti su pista andati in scena allo stadio Giovanni Chiggiato di Caorle.

I due sprinter si sono imposti rispettivamente con il tempo di 35’’44 e di 40’’32. Due prestazioni non lontane dai loro rispettivi personali che hanno concesso agli atleti di Marco Trapasso e Massimo Fanni di salire sul gradino più alto del podio.

Entrambi si presentavano come favoriti e non hanno deluso le aspettative, con due condotte di gara quasi speculari: buona uscita dai blocchi, primo rettilineo rapidissimo, progressione sino ai 200 e ultimi 100 in cui hanno resistito al ritorno degli avversari.

“Siamo molto contenti’’, il commento del fiduciario tecnico regionale Fabrizio Fanni. “Hanno vinto correndo con personalità, senza farsi condizionare dalla tensione e dall’essere consapevoli di presentarsi come i più forti. Sono giovani e con ampi margini di crescita, queste due vittorie sono l’inizio di un cammino importante’’.

