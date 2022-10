Potrebbe esserci qualche sorpresa nell’Olbia che affronterà domani sera al “Nespoli” la Torres (ore 21) nel derby di Coppa Italia, il primo della stagione in Serie C.

La lista dei convocati verrà diramata dall’allenatore Roberto Occhiuzzi solo domani, dopo la rifinitura, in programma in mattinata. Il tecnico dei bianchi spera di recuperare alcuni giocatori, e su tutti il lungodegente Nanni e Minala e Fabbri, assenti contro la Fermana domenica per problemi fisici. Ma, soprattutto, Occhiuzzi spera che la sua squadra ritrovi il gol, che manca dalla prima giornata di campionato, e, con esso, la vittoria: a tal proposito, trattandosi di gara secca domani in caso di parità dopo i 90’ si andrà ai supplementari, ed eventualmente ai rigori. “Affronteremo questa sfida con la consapevolezza di dover onorare al massimo l'impegno”, spiega il direttore sportivo dei bianchi Tomaso Tatti presentando il match.

“Mi aspetto di vedere una bella partita di calcio e che sia una serata di sport e di festa per tutti: gli sfottò ci stanno – aggiunge il diesse dell’Olbia – ma non deve mai mancare il rispetto, fuori e dentro il campo”. Per motivi di sicurezza il botteghino dello stadio chiuderà alle 18, vietata inoltre la vendita e la somministrazione di alcolici sia dentro che fuori dallo stadio.

L’Olbia, infine, scenderà in campo con il lutto al braccio per esprimere vicinanza e partecipazione al dolore del dirigente Massimo Curreli per la recente scomparsa del padre Giuseppe.

