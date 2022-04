Mentre a Porto Cervo si correva la 5ª edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, abbinato a Regolarità a Media e Sport e al 1º Martini Rally Vintage, alcuni equipaggi sardi hanno rappresentato la Sardegna nella Penisola.

Al 1º Rally del Gargano, che si è disputato nel weekend a Manfredonia, i portacolori della Porto Cervo Racing, Sandro Locci e Sergio Deiana, hanno ottenuto un buon 11º posto assoluto, 5º di gruppo e 4º di classe nella Rc4n Rally4 a bordo di una Peugeot 208 Rally4.

Al 69º Rallye Sanremo, invece, risultato positivo per il navigatore di Santa Maria Coghinas, Marco Demontis, che col pilota torinese Davide Porta, su Renault Clio Rally5, è portacolori dell’Aci Team Italia. Nella gara valida come 1ª prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Junior, Porta-Demontis hanno ottenuto un buon 5º posto assoluto, di gruppo e classe, mentre nell’assoluta si sono classificati al 22º posto, 5º di gruppo e classe.

“Siamo soddisfatti, tutto sommato è andata bene, perché abbiamo tribolato tutta la gara con diversi problemi e quindi sarebbe potuta andare peggio. Abbiamo chiuso quinti nella prima prova del nostro Campionato Junior e per essere l’esordio direi che è andata bene”, ha commentato Demontis. “Il meteo ci ha scombinato un po’ i piani, avevamo scelto di attaccare nella prima delle ultime tre prove, la più bagnata, ma quando siamo arrivati al via era stata annullata per ragioni di sicurezza e, di conseguenza, la nostra scelta iniziale non ha potuto dare i suoi frutti e siamo riusciti solo a tenere la quinta posizione ma non a migliorarla. Adesso testa alle prossime due gare, entrambe su terra, l’Adriatico e il San Marino. Ho la grande opportunità di correre per l’Aci Team, un treno che passa una volta sola, e sto cercando di dimostrarmi sempre pronto e all’altezza della situazione”.

