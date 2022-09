È ripartita la stagione 2022/2023 della Virtus Cagliari che, nel campionato di serie B regionale femminile, ritenterà la scalata a quella Serie A2 mancata sfortunatamente lo scorso anno.

Il roster. Definito l’organico in vista dell’imminente stagione. Le novità prendono il nome di Monika Bosilj, guardia croata del 1985 che in passato ha vestito anche la maglia della sua nazionale, e Mara Bianconi, ala brasiliana classe ’95. Nell’organico della prima squadra confermate anche Carla Lucchini, oltre a Federica Brunetti e Anna Lussu. Con loro ci saranno anche il capitano Laura Pellegrini e il vice capitano Giada Podda, oltre a Michela Conte e Virginia Salvemme. Troveranno posto in pianta stabile, infine, le giovani Giulia Corda, Elena Pasolini e Alessandra Anedda che già l’anno scorso hanno partecipato al campionato senior, a cui si aggiungerà la possibilità per altre giovani del vivaio di essere inserite e fare esperienza in serie B.

Staff tecnico. Al timone di questa nuova avventura per riprovare la scalata alla serie A2, dopo lo sfortunato tentativo della scorsa stagione, ci sarà ancora una volta Fabrizio Staico. Sarà capo allenatore e responsabile del settore giovanile. Al suo fianco Stefano Schirru in qualità di vice allenatore della prima squadra; allo stesso Schirru è stata affidata anche la squadra Under 15. Conferma per Sandro Manca che, assieme a Staico si occuperà delle squadre Under 19 e Under 17. La rosa degli allenatori della Virtus è completata da Simone Deidda a cui è affidato il compito di allenare il gruppo Under 14 e Under 13. La preparazione fisica delle ragazze sarà affidata a Simone Porta che verrà affiancato da Gianmarco Inconi. Il settore minibasket, considerato il fiore all’occhiello della società, è affidato anche quest’anno al responsabile Massimo Vacca e all’inossidabile Gabriella Fadda.

