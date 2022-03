Nicola D'Apice e Carolina Cicu hanno vinto il Torneo Ambrosio di Terza e Quarta categoria, che ha visto 93 tennisti (74 uomini e 19 donne) darsi battaglia sui campi del Tc Terranova di Olbia.

Il tabellone maschile. Il 3.3 del Tc Arzachena, testa di serie numero 3, ha superato 6-3, 6-2 in finale il pariclassifica Nicolò Serra (Tc Alghero), numero 4 del seeding. In semifinale, D'Apice aveva battuto 6-3, 6-2 Cristiano Deligios (3.4, Tc Tempio), mentre Serra aveva regolato 6-1, 6-2 Giulio Cossu (3.4, Tc Arzachena)

Il femminile. Vittoria per la favorita della vigilia, la torresina Carolina Cicu (3.1), che dopo aver battuto 6-2, 6-1 in semifinale la numero 4 Giorgia Rosa Rossi (3.4, Geovillage Olbia), ha regolato 6-3, 6-0 la numero 3 Giulia Russu (3.3, del circolo ospitante). La gallurese aveva avuto la meglio per 6-4, 6-1 in semifinale sulla sua compagnia di circolo, la numero 2 del seeding Elisa Roccaforte (3.3).

© Riproduzione riservata