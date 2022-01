Sarà il campo di regata di Torregrande, già sede del Mondiale assoluto lo scorso ottobre, a ospitare il campionato iridato juniores della nuova disciplina olimpica Formula Kite. L’evento si svolgerà dal 17 al 22 maggio prossimi e vedrà in gara i migliori talenti delle categorie Under 15, Under 17 e 21. Molti di loro, tra due anni, potrebbero vestire la lycra della propria nazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, le prime per la tavola con aquilone.

L’organizzazione. La regia sarà sempre dell’associazione Eolo Beach Sports, che ha curato anche l’organizzazione del Mondiale assoluto, conteso da 138 atleti e atlete da 33 nazioni. Proprio questo evento è stato l’ago della bilancia nell’assegnazione del campionato juniores alla località oristanese.

“Il successo ottenuto nel 2021 ha creato ottimi feedback a livello internazionale, è venuta da sé l'opportunità di poter assegnare il campionato del mondo giovanile”, ha confermato Mirco Babini, presidente della classe internazionale IKA, “ci sarà partecipazione da tantissime nazioni, con tutti i giovanissimi campioni del futuro, che ormai sono all'apice della categoria Olimpica. Sarà l'ennesimo successo per Oristano, la Sardegna e l'Italia che dimostrano di essere leader di questa disciplina sportiva”.

