Aveva 25 anni quando nel 2006 è rimasto vittima di un grave incidente stradale a Palermo.

Sandro Lecca di Settimo San Pietro, all’epoca primo caporal maggiore, graduato di truppa, arruolato nell'Esercito, oggi lavora come civile nella caserma Riva Villasanta, a Cagliari. Si muove con la sedia a rotelle, con tanta voglia di vita e di fare sport.

Tanto che fa parte del Gruppo sportivo paralimpico del Ministero della Difesa. «Mi cimento col tiro a piattello, col tiro a volo. Ora voglio dedicarmi anche al tiro con l’arco. I raduni a Roma sono frequenti, faccio parte degli “Invictus Games”».

Giorni fa la convocazione con la maglia azzurra ad una manifestazione in Germania, a Düsseldorf (voluta e ideata nel 2013 dal principe Henry del Galles, figlio di re Carlo d‘Inghilterra).

Hanno partecipato 500 atleti disabili, ex militari con traumi da incidente. Durante la manifestazione in Germania, Sandro Lecca ha incontrato anche Harry e Meghan.

Incontro suggellato con una foto che conserva gelosamente. «Sono stati simpaticissimi, mi hanno rivolto anche qualche parola, anche se non capisco l’inglese».

Ora Sandro sogna di partecipare nel 2025 agli “Invictus Game” in Canada. «Non dipende da me. Farò di tutto per strappare una convocazione».

