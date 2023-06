Il 24-25 giugno si correrà, dopo uno stop di 11 anni, la cronoscalata San Gregorio-Burcei. Un atteso ritorno che, nell’edizione numero 32, presentata oggi a Elmas nella sede della Special Car, vedrà i piloti in gara percorrere un tracciato di 4 km, dal km 26 al km 30 della ex Statale 125, più breve rispetto a quello delle precedenti edizioni.

La manifestazione, organizzata da Aci Cagliari per lo Sport e Aci Cagliari, dal 2023 sarà anche Trofeo Gianni Vacca, noto e compianto pilota cagliaritano che la vinse nel 1968, oltre che Memorial Guido Concas. Venerdì 23, dalle 14 alle 19, Quartu ospiterà le verifiche tecniche e sportive, che si svolgeranno a Casa Olla (via Eligio Porcu 29), sabato 24, dalle 14 (chiusura al traffico alle 13), si disputeranno poi le due manche di prova lungo la ex Statale 125 (partenza al km 26) e domenica, sempre alle 14 (chiusura al traffico alle 13), inizieranno le due manche di gara, seguite dalle premiazioni, in programma alle 17.30 in piazza Municipio, a Burcei. Dettagli tecnici illustrati da Kiko Tornatore, che oltre a ringraziare gli ex piloti presenti in sala ha ricordato che ci saranno 26 postazioni coperte dai commissari di percorso di Cagliari, Nuoro e Oristano e che la direzione di gara sarà affidata a Fabrizio Bernetti.

I commenti. “Aci Cagliari per lo Sport è l’associazione organizzatrice, nata sotto gli auspici dell’Aci Cagliari, che ringrazio per tutto il supporto che sta dando per questa iniziativa. La gara vanta il patrocinio di Regione Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari e comuni di Burcei, Cagliari, Sinnai, Quartu e Maracalagonis”, ha commentato l’organizzatore Federico Onnis Cugia, presidente di Aci Cagliari per lo Sport.

“Chi è nel mondo dell’automobilismo sa bene cosa significa interrompere una manifestazione e riprenderla, bisogna reimpostare tutto ed è stata una corsa contro il tempo, come se anche io, Federico Onnis Cugia e nostri dirigenti avessimo fatto una gara, ma grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a portare a termine questo compito”, ha aggiunto Antonello Fiori, presidente di Aci Cagliari.

“Con grande orgoglio abbiamo dato il nostro sostegno all'iniziativa e abbiamo fiducia e speranza che questo sia un nuovo inizio. Abbiamo bisogno di momenti che valorizzino e riportino al centro il nostro territorio. State dimostrando che la tradizione è vera, non è un ricordo del passato ma un qualcosa che può essere ripreso in qualsiasi momento. Teniamo molto a questa gara, vogliamo che la città metropolitana sia un servizio ai cittadini e quale modo migliore che sostenere e incoraggiare manifestazioni come questa. Ribadiamo la nostra totale disponibilità”, ha sottolineato Roberto Mura, vicesindaco Città Metropolitana di Cagliari.

“Porto i saluti dell’Assessore Andrea Biancareddu, che tiene tantissimo alle rappresentazioni sportive che si svolgono nella nostra terra e hanno importanza rilevante nella promozione del territorio e dei nostri giovani. Questa manifestazione ha numeri favolosi, ben 73 anni di storia, tante curve, 4 km di gara e una pendenza fino a 8,5%”, ha evidenziato Roberto Costa, rappresentante dell’Assessorato Regionale allo Sport.

© Riproduzione riservata