La 32ª cronoscalata San Gregorio-Burcei si è aperta nel pomeriggio di oggi con le due manche di prova, al termine delle quali il più veloce è stato l’algherese Sergio Farris, che su Wolf Thunder ha completato la seconda salita in 2’21”53. Secondo miglior crono per Andrea Costa, che dopo essere stato il più rapido in prova1 (Osella Pa30 Honda, 2’27”95), si è migliorato nella seconda manche ma ha chiuso a 5”11 dal primo, precedendo però Antonio Lasia (Osella Pa20S Bmw).

I quarantaquattro i piloti al via, tra cui tre al volante di auto storiche, alle14 (chiusura al traffico alle ore 13) di domani disputeranno le due manche di gara m seguite dalle premiazioni, previste alle 17.30 nella Piazza Municipio di Burcei.

Il percorso della manifestazione organizzata da Aci Cagliari per lo Sport e Aci Cagliari è lungo 4 km, ed è ricavato dal km 26 al km 30 della vecchia Statale 125.

Rally. Al 43º Rally San Martino di Castrozza, out per problemi meccanici nella mattinata di oggi l’olbiese Mattia Ricciu e il padrese Stefano Pudda, portacolori dell’Autoservice Sport in gara su Toyota Gr Yaris nella U25 del Trofeo monomarca Rally Cup. Dopo la rottura del cambio nello shakedown e nella speciale d’apertura in notturna di ieri, oggi il motivo dello stop è stato un innalzamento della temperatura.

Karting. Domani, la Pista del Corallo di Alghero ospiterà la 3ª prova della Coppa Italia di Zona 9, con coefficiente 1,5. La gara, 1º Memorial Adriano Pinna, inizierà alle ore 9 con i warmup, seguiti da qualifiche, semifinali e finali, mentre le premiazioni sono previste alle 17.

Scala di Giocca-Osilo. Nel Sassarese, invece, in programma la 26ª rievocazione della “Scala di Giocca-Osilo”, manifestazione turistico-culturale con prove di abilità organizzata dal Club Il Volante di Sassari e inserita nel calendario nazionale Automotoclub Storico Italiano (Asi).

