La Cos rafforza il suo attacco con l'acquisto di Giacomo Romano, punta centrale classe 1993. Giocatore da oltre 200 presenze in Serie D con 70 gol all’attivo, ha vestito le maglie del Notaresco, Legnano, Pineto, Clodiense, Sanremese, Picerno, Pomogliano e Francavilla. All'attaccante è arrivato il benvenuto della società, dei nuovi compagni di squadra e dei tifosi.

La Cos, ultima in classifica, aveva assolutamente necessità di una punta di esperienza. In 14 gare la squadra di Tertenia, da alcune settimane allenata da Sebastiano Pinna, ha segnato appena 9 gol subendone 26. La società ha acquistato anche il difensore Alessandro Rossi, che ha giocato le ultime due gare dimostrando di poter fare molto per la sua nuova squadra.

Domenica la Cos affronta la trasferta nel Lazio contro la Cynthialbalonga: la partita si giocherà a porte chiuse.

