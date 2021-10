Sono stati 250 i partecipanti alla prima edizione della Arbatax Park Nauture Race (gara Ocr - corsa ad ostacoli tra la natura), organizzata dall'Asd Run For Joy affiliata a Msp Italia, con il patrocinio del Comune di Tortolì. La gara si è snodata in un circuito di sette chilometri tra Arbatax e Tortolì.

La vittoria è andata al laziale Simone Spirito, davanti al sardo Marco Natalini. Terzo il toscano Ridgers Kadija. Tra le donne, prima è stata la toscana Righerta Kadija che ha prevalso in uno spettacolare testa a testa con l'oristanese Elisa Cau. Terzo posto per la per la sassarese Laura Pagani. Nella classifica a squadre ha trionfato l'Ocr Virginia di Sassari davanti ai piemontesi del Team Wri. “Sono soddisfatta della riuscita dell'evento”, dice la presidente della società organizzatrice, Francesca Suergiu. “Abbiamo garantito un'organizzazione puntuale, promuovendo insieme un weekend di turismo sportivo che ha valorizzato ancora di più i territori splendidi dell'Ogliastra”.

