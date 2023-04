Il primo maggio in scena la finalissima di Coppa Italia di Promozione tra Arborea e Usinese. Si gioca, alle 16, nel campo “G. Meloni” di Pozzomaggiore.

La detentrice del titolo è proprio l'Usinese che aveva vinto la competizione tre anni fa, poi non è stata più disputata a causa della pandemia. I rossoblù, alla terza finale (una l'hanno persa), sognano il bis.

L'Arborea invece insegue un traguardo che sarebbe storico. Per i gialloblù è, infatti, la prima finale. In panchina l'esperto Virgilio Perra può essere il valore aggiunto considerata l'esperienza: «Ci teniamo tantissimo», dice Perra, «ma non sarà semplice. L'Usinese è una squadra collaudata che sta facendo davvero bene. Ha chiuso in seconda posizione in campionato solo dietro al Tempio. Ha dei giocatori importanti come Saba. Siamo comunque consapevoli dei nostri mezzi e ce la giocheremo. Sono partite secche e può succedere di tutto».

