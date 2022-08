L’Atletico Uri supera il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. La squadra di Massimiliano Paba si è aggiudicata (2-1) il derby con l’Ilvamaddalena. Al 19’ giallorossi in vantaggio su sfortunata autorete di Di Pietro: ha deviato nella propria porta un tiro di Masia. Nel recupero del primo tempo il pareggio di Cacheiro su rigore. Ad inizio ripresa Aloia su assist di Demarcus riporta l’Uri davanti. L’Ilva esce comunque a testa alta.

Nel primo turno della Coppa Italia di Eccellenza vittorie per Ossese, Carbonia, Calangianus e Li Punti. A Pozzomaggiore l’Ossese ha battuto (0-1) il Bosa con gol di Madeddu su rigore al 39'. Il derby del Sulcis va al Carbonia che supera (3-0) l’Iglesias con reti di Mastino, Muscas e Sartini. Al Signora Chiara vittoria (2-0) del Calangianus contro il Budoni grazie alla doppietta di Spanò. Successo esterno (1-2) del Li Punti contro il Latte Dolce. Per gli uomini di Salis a segno Fini e Pinna. Per la squadra di casa Cabeccia. Pari (0-0) tra Villacidrese e Arbus.

Nei triangolari, uno a uno tra Lanusei e Nuorese. Padroni di casa avanti con Alessandro Piroddi. Nella ripresa il pari di Piriottu. Terminata senza reti Sant’Elena-Ferrini (a Serdiana). Hanno riposato Taloro e Monastir.

Nell’anticipo di ieri, la Tharros ha vinto (4-5) a Ghilarza.

© Riproduzione riservata