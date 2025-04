È cominciata nella serata di ieri e continua la corsa in Coppa Italia di futsal Serie B Femminile per la Jasnagora. A Fasano, in Puglia, le ragazze di Stefano Versace superano per 3-1 la Soccer Altamura.

Partenza forte delle pugliesi con Milani costretta agli straorrdinari, la risposta isolana è affidata alle conclusioni di Mendes e Furno, Saraniti recrimina per un intervento dubbio in area di rigore. Dopo una lunga fase di stallo con le due compagini intente a studiarsi e impegnate a non farsi sorprendere, al quindicesimo sigla l'1-0 per la Soccer Altamura, ci pensa Mendes con una conclusione chirurgica a ristabilire l'equilibrio prima dell'intervallo.

Nella ripresa basta meno di un minuto a Saraniti per portare in vantaggio la Jasna grazie all'assist di Mendes.

Il risultato rimane invariato grazie ai miracoli di Milani mentre il palo nega la doppietta a Saraniti, al sedicesimo arriva il 3-1 delle sarde ancora grazie al tandem Saraniti-Mendes che si scambiano i favori, la Soccer Altamura si gioca il tutto per tutto con il quinto uomo ma senza trovare le reti per ribaltare la contesa.

Questo pomeriggio, alle 17 sempre a Fasano, la Jasna affronterà l'Atletico Chiaravalle per strappare una storica finale.

Nel frattempo, a Mola di Bari (ore 15), anche il Cagliari Under 19 femminile darà il via alla prima partecipazione storica in Coppa Italia. Le giovanissime del tecnico Moreno Giorgi scenderanno in campo contro le coetanee dell'Audace Verona.

