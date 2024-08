La Coppa Italia Eccellenza torna al completo, con la partecipazione di tutte e sedici le società che giocheranno in campionato. Chi vince, come l'Ossese lo scorso anno, avrà l'accesso alla fase nazionale dove è possibile ottenere la promozione in Serie D (per chi vince o, se già salita tramite il campionato, a scalare come avvenne al Lanusei nel 2015). Domenica 1 settembre l'andata del primo turno, con ritorno l'8, alle ore 17. Questi gli accoppiamenti, la maggior parte definiti per vicinanza: Carbonia-Iglesias, Ferrini-Monastir, Barisardo-Villasimius, Nuorese-Taloro Gavoi, Ghilarza-Ossese, Li Punti-Alghero, Calangianus-Tempio e San Teodoro-Budoni. Dopo il primo turno via al campionato il 15 settembre.

Gli altri turni. Quarti di finale (vincente Carbonia-Iglesias contro vincente Ferrini-Monastir e così via) mercoledì 9 ottobre andata e mercoledì 23 ottobre ritorno (ore 16), semifinali mercoledì 13 novembre andata e mercoledì 27 novembre ritorno (ore 15). La finale sarà in gara secca, l'unica del torneo, e in campo neutro: nella passata stagione si giocò ad Abbasanta, con la vittoria per 1-0 dell'Ossese sul Sant'Elena.

