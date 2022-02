È iniziato il conto alla rovescia in vista della ripartenza di una parte dei campionati regionali di basket. Tra questi ci sarà il torneo di serie D con le compagini impegnate pronte per ricalcare il parquet.

Equilibrio. Forse si è abusato di questa parola, ma è quella che fa capire nel migliore dei modi la situazione di classifica nel secondo torneo regionale. “Tutti possono perdere con chiunque”, è il commento che si risente puntualmente dai protagonisti e anche la classifica rispecchia la situazione. Nove squadre, su 11, racchiuse in 8 punti e un intero girone di ritorno, più le partite da recuperare, da giocare. In vetta il tandem San Salvatore Selargius – Astro a quota 16. I selargini hanno, però, due vantaggi rispetto alla compagine sestese: hanno vinto, in trasferta, lo scontro diretto (63-80) e devono recuperare una partita (contro l’Azzurra Oristano). Alle spalle, con 2 punti da recuperare, si affaccia il Sennori, formazione che unisce alla buona vena offensiva delle altrettante doti difensive.

Quarto posto. A centroclassifica un gruppo di 4 squadre, distanti 6 punti dalla vetta: Oristano Basket, Genneruxi, Elmas (unica ad aver sconfitto la capolista San Salvatore) e Carbonia. Compagini che se dovessero trovare continuità sono pronte a inserirsi nella lotta per le parti nobili della classifica. Non solo, tra Genneruxi e Carbonia dovrà giocarsi ancora lo scontro diretto, che potrebbe regalare un ipotetico terzo posto a una delle due.

In crescita. A quota 8 la coppia Nautilus Coral Alghero-San Sperate. Non inganni la classifica perché gli algheresi, squadra molto giovane, hanno chiuso il 2021 battendo a domicilio l’Astro, mentre il San Sperate ha bloccato il Genneruxi e la settimana prima aveva perso di misura a Elmas.

Riscatto. È la parola d’ordine in casa Azzurra Oristano e Assemini. Non tanto da un punto di vista delle prestazioni, ma nel portare a casa punti in classifica. Oristanesi e asseminesi, infatti, hanno giocato sempre alla pari: i primi hanno portato a casa due successi, con Assemini e San Sperate, mentre i secondi ci sono andati vicini, in particolare contro Sennori.

© Riproduzione riservata